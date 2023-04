Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Kellerbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Babenhausen (ots)

Der Brand eines Kellerraums in der Marienstraße rief am Montagabend (3.4.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 20 Uhr wurde die Dieburger Polizei von der Rettungsleitstelle über den Brand informiert. Sofort begab sich eine Streife zum Einsatzort. Wie sich vor Ort herausstellte, ist ein Kellerraum des Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Das Feuer wurde bereits von der freiwilligen Feuerwehr aus Babenhausen und Langstadt gelöscht. Vorsorglich wurde auch der Rettungsdienst aus Dieburg hinzugezogen. Nach aktuellem Kenntnisstand konnten sich alle Anwohner des Hauses rechtzeitig nach draußen begeben, sodass niemand verletzt wurde. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und Brandursache dauern derzeit noch an.

