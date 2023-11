Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf dem Regionalexpress 13

Kleve - Kempen - Boisheim (ots)

Am 24. November 2023 überprüfte die Bundespolizei Reisende im Regionalexpress auf der Bahnstrecke von Venlo nach Viersen. Auf Höhe des Bahnhofs Boisheim wurde um 15:30 Uhr auch ein 25-jähriger Libyer festgestellt. Beim Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Bonn mit einem Vollstreckungshaftbefehl sucht. Gegen den Gesuchten besteht ein Strafbefehl des Amtsgerichts Bonn aus dem Jahr 2021 wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Hiernach wurde er rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 3300 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 110 Tagen verurteilt. Der Mann wurde noch vor Ort verhaftet und im Anschluss zu den Diensträumen der Bundespolizei nach Kempen gebracht. Da er die erforderliche Geldstrafe nicht bezahlen konnte, ist der Verurteilte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in die Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen eingeliefert worden. Zudem fanden die Beamten bei der Durchsuchung in seinem Rucksack 6 Gramm brutto Haschisch. Nunmehr erwartet den Mann noch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell