Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 19-Jähriger löst Zwangsbremsung im RE1 aus - Bundespolizei ermittelt

Dortmund - Werne (ots)

Ein junger Mann soll am gestrigen Morgen (26. November) in der Zugtoilette eines Regionalexpresses in Richtung Hamm eine Zigarette geraucht haben. Dadurch soll er eine Notbremsung ausgelöst haben, die zu Verspätungen des Zuges führte.

Gegen 5:25 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Dortmund darüber informiert, dass der RE 1 (Richtung Hamm) eine Bremsung, kurz vor dem Haltepunkt Dortmund-Kurl einleiteten musste. Grund dafür soll ein 19-Jähriger gewesen sein, der in den Sanitäranlagen des Zuges geraucht haben soll. Durch den Rauch löste die Brandmeldeeinrichtung den Feueralarm aus, wodurch schließlich eine Zwangsbremsung eingeleitet wurde. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zu der Örtlichkeit. Dort trafen sie auf den angolanischen Staatsbürger und den Zeugen. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten eine E-Zigarette, sowie ein Feuerzeug bei dem Tatverdächtigen auf. Überprüfungen ergaben, dass das Landgericht Dortmund bereits nach dem Aufenthaltsort des Beschuldigten, aufgrund des Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht, suchen ließ.

Angaben zu dem ihm vorgeworfenen Sachverhalt wollte der Polizeibekannte nicht tätigen und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Dem Mann aus Werne wurde die Weiterfahrt, nach der Ankunft im Bahnhof Dortmund-Kurl, untersagt.

Die Bundespolizei stellte die Beweismittel sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Störung öffentlicher Betriebe, Missbrauch von Notrufen und Vornahme einer Betriebsgefährdung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell