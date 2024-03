Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Pflichtversicherung und berauscht unterwegs

Northeim (ots)

37154 Northeim, Albrecht-Dürer-Straße, Dienstag, 05.03.2024, 16.47 Uhr

NORTHEIM (mil)

Die Polizei Northeim wurde am Dienstagnachmittag auf einen 37-jährigen Mann aus Northeim aufmerksam, welcher mit seinem E-Scooter die Alrecht-Dürer-Straße in Northeim befuhr. An dem Kraftfahrzeug war kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde zudem festgestellt, dass der verantwortliche Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein freiwillig durchgeführter Urin-Vortest reagierte positiv auf THC.

Dem 37-jährigen Northeimer wurde folglich eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen ihn wurden entsprechend Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet.

