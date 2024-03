POL-NOM: Auto getankt und abgehauen

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am 04.03.2024 wurde einem 81-jährigem Geschädigten aus Dassel durch einen unbekannten Täter während eines Einkaufs im Lidl-Markt in Einbeck gegen 11 Uhr die Geldbörse mit EC-Karte, Ausweispapieren und Bargeld entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Einbeck ...

