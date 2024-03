Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zigarettenautomat aufgebrochen

Northeim (ots)

37574 Einbeck, Alte Hagenstraße, Montag, 04.03.2024, 17.00 Uhr - Dienstag, 05.03.2024, 10.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

Eine bislang unbekannte Person hebelte in dem o.g. Tatzeitraum unter Zuhilfenahme eines unbekannten Werkzeuges einen Zigarettenautomaten in der "Alte Hagenstraße" in Einbeck auf. Aus dem Automaten werden diverse Zigarettenschachteln sowie Bargeld entwendet. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unentdeckt in unbekannte Richtung.

Der Schaden beläuft sich auf einen unteren 4-stelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell