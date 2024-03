Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Update: Öffentlichkeitsfahndung nach 73-jähriger Frau aus Dassel erfolgreich beendet

Northeim (ots)

37586 Dassel/ OT Lüthorst, Dienstag, 05.03.2024, 10.52 Uhr

Nach ca. 2,5 Stunden intensiven Suchmaßnahmen nach der vermissten 73-jährigen Frau Dassel konnte die Vermisste durch Rettungskräfte der Kreisfeuerwehr Northeim mittels Wärmebilddrohne aufgefunden werden.

Neben den rund 30 Einsatzkräften der Feuerwehr, darunter Kreisfeuerwehr Northeim, FFW Lüthorst und Fredelsloh, war auch ein Rettungswagen und die Polizei in die Suche eingebunden.

Die Dame konnte in einem Waldgebiet unweit des Wohnheimes in Lüthorst aufgefunden werden. Sie stürzte in dem genannten Waldgebiet einen Abhang herunter und konnte sich nicht aus eigener Kraft wieder befreien. Unter Zuhilfenahme eines Tragetuches konnte sie geborgen und umgehend in einem Rettungswagen in Augenschein genommen werden. Vorsorglich wurde sie anschließend einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Wir danken den Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell