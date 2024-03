Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Illegale Müllentsorgung

Uslar (ots)

BODENFELDE, (go), BREITER BUSCH, zwischen Donnerstag, dem 29.02.2024, 17:00 Uhr und Freitag, dem 01.03.2024, 07:00 Uhr. Unbekannte Täter entsorgten im Graben neben der Fahrbahn Plastiksäcke mit Dämmmaterial. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05571-80060, oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell