POL-NOM: Mehrere Betrugsversuche im Landkreis Northeim

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Montag, 04.03.2024, 14.37 Uhr NORTHEIM (mil) Am Montag kam es in einem Drogeriemarkt an der o.g. Örtlichkeit zu einem Ladendiebstahl in Höhe von ca. 400,00 Euro. Die beiden unbekannten männlichen Personen verstauten mehrere Parfum-Flaschen und passierten anschließend den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Dabei löste die elektronische ...

