POL-RTK: Diebe auf Baustellengelände zugange +++ Unfallflucht auf Landesstraße +++ Parkrempler auf Supermarkt-Parkplatz - Unfallflucht

1. Diebe auf Baustellengelände zugange,

Eltville, Kloster-Eberbach-Straße, Donnerstag, 22.02.2024, 17 Uhr bis Montag, 26.02.2024, 7.30 Uhr

(da)Auf einer Baustelle an der Kloster-Eberbach-Straße waren in den vergangenen Tagen Diebe am Werk. An einem nahegelegenen Feldweg werden derzeit Bauarbeiten durchgeführt. Am Montag mussten die Verantwortlichen nun feststellen, dass diverse Werkzeuge und Fahrzeugteile entwendet worden waren. Zu einem noch nicht feststellbaren Zeitpunkt seit Donnerstag drangen die Diebe auf die Baustelle ein. Sie brachen die dort abgestellten Container auf und gelangten so an die Werkzeuge. Anschließend nahmen sie noch eine Batterie aus einem Bagger mit und entkamen unerkannt. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Unfallflucht auf Landesstraße,

Landesstraße 3031 bei Aarbergen, Montag, 26.02.2024, 20.40 Uhr

(da)Nach einem Zusammenstoß auf der Landesstraße 3031 bei Aarbergen ist am Montagabend ein Lkw geflüchtet. Ein weißer VW war gegen 20.40 Uhr von Ketternschwalbach kommend in Richtung Panrod unterwegs. Auf dieser Strecke kam ihm ein dunkler Lkw entgegen. Im Begegnungsverkehr geriet der unbekannte Lkw in den Gegenverkehr, woraufhin der VW ausweichen musste und mit der Leitplanke kollidierte. Zuvor berührten sich die Außenspiegel beider Fahrzeuge. Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort, ohne sich um die Folgen des Zusammenstoßes zu kümmern. Der VW-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Sein Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am VW und an der Leitplanke wird auf 9.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug und dessen Fahrerin oder Fahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Parkrempler auf Supermarkt-Parkplatz - Unfallflucht, Taunusstein, Hebbelstraße, Freitag, 23.02.2024, 16 Uhr bis 18 Uhr

(da)Am Freitag ereignete sich auf dem Gelände eines Supermarktes in Taunusstein eine Verkehrsunfallflucht. Zwischen 16 Uhr und 18 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren oder Einparken gegen einen braunen Mitsubishi Eclipse. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Anschließend flüchtete die Verursacherin bzw. der Verursacher, ohne den Unfall zu melden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

