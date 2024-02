PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Leichtverletzte Person nach Auffahrunfall+++Verkehrsunfallflucht+++

Bad Schwalbach (ots)

+++Leichtverletzte Person nach Auffahrunfall+++ Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Freitag 23.02.2024, 19.04 Uhr

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Taunusstein befuhr mit seinem Skoda die Aarstraße in Fahrtrichtung Wehen und wollte dort auf einen Parkplatz abbiegen. Der nachfolgende 24-jährige Taunussteiner Pkw-Fahrer mit seinem Skoda bemerkte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall wurde der 21-jährige Taunussteiner leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 6.500 EUR geschätzt.

+++Verkehrsunfallflucht+++ Taunusstein, Freitag 23.02.2024, in der Zeit von 07.50 - 13.15 Uhr

Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Schwalbach parkte ihren Peugeot 108, im Laufe des Tages, in Taunusstein in der Kleiststraße und in der Grillparzerstraße. Im Laufe des Tages stellte sie eine Beschädigung an der vorderen Stoßstange fest. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Bei der Verkehrsunfallflucht entstand ein Schaden von ca. 650 EUR. Hinweise über den Unfallverursacher werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Tel.-Nr. 06124-7078-0 gerne entgegengenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell