POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Wohnhaus in der Wildensteinstraße (23./24.06.2023)

Konstanz (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend ein Mädchen im Bereich der Fürstenbergstraße/Riedstraße belästigt. Gegen 20 Uhr befand sich die 13-Jährige zunächst an der Bushaltestelle Zähringerplatz. Bereits dort fiel dem Mädchen auf, dass sie ein unbekannter Mann ständig anschaute und schließlich auch nach ihr in den selben Bus der Linie 2 in ...

