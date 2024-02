PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Scheiben eingeworfen +++ Mit Bierflasche Fahrzeuge beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Scheiben eingeworfen,

Lorch, Gewerbepark Wispertal, 22.02.2024, 17:00 Uhr bis 23.02.2024, 10:30 Uhr

(pj) In Lorch haben unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen gleich drei Fahrzeuge beschädigt. Bei den Fahrzeugen, die alle im Gewerbepark Wispertal geparkt waren, warfen Vandalen die Frontscheiben ein. Betroffen waren ein grauer Peugeot 308, ein Opel Meriva sowie ein weißer Ford Transit. In einem Fall wurde ein Stein in die Frontscheibe geworfen, einmal eine Betonplatte. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro. Täterhinweise liegen derzeit noch keine vor. Diese nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722 / 9112 0 entgegen.

2. Mit Bierflasche Fahrzeuge beschädigt, Idstein, Wagenerstraße, 24.02.2024, 19:30 Uhr

(pj) In Idstein hat ein Täter mit einer Bierflasche zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. In der Wagenerstraße meldeten am Samstagabend mehrere Zeugen einen Mann, der sich psychisch auffällig verhalten würde. Die Zeugen konnten ihn beobachten, wie er einen BMW sowie einen Audi mit einer Glasflasche beschädigte und sich im Anschluss vom Tatort entfernte. Zwei Streifen der Polizeistation Idstein eilten zum Einsatzort. Der bis dahin unbekannte Täter konnte jedoch zunächst nicht angetroffen werden. Im Verlauf des Tages gab es einen weiteren Einsatz, bei dem die Beamten auf eine Person trafen, die der Täterbeschreibung entsprach. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist dieser der mutmaßliche Verursacher der Sachbeschädigungen. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 / 9340 0 entgegen.

