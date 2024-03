POL-F: 240324 - 0253 Frankfurt - Gallus: Autoknacker festgenommen

Frankfurt (ots) - (ha) Am Sonntagmorgen (03. März 2024) ermittelten Polizeibeamte in einer Kleingartenanlage in Unterliederbach wegen einer angeblich leblosen Person. Die Beamten fanden bei der Absuche unter anderem diverse Betäubungsmittel, einen 39-jährigen Mann und den Grund für die Besorgnis der Anwohner. ...

