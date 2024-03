Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240303 - 0250 Frankfurt - Sachsenhausen: Vierköpfige Diebesbande festgenommen

Frankfurt (ots)

(lo) Die Polizei hat in der vergangenen Nacht (02.03.24) in Alt-Sachsenhausen eine vierköpfige Taschendiebesbande festgenommen. Die Täter versuchten mit dem sogenannten "Antanztrick" an Wertsachen zu gelangen.

Gegen 2.15 Uhr wurden Zivilfahnder auf die Gruppe aufmerksam, als einer der Männer eine junge Frau antanzte und versuchte, ihr das Handy aus der Hosentasche zu stehlen, während der Rest der Bande Ausschau hielt, ob "die Luft rein ist".

Die Tathandlung kam abrupt zum Ende, als das Handy zu Boden fiel.

Daraufhin flüchteten die Täter in Richtung Alt-Sachsenhausen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten alle vier Tatverdächtigen im Alter von 18, 19, 21 und 22 Jahren in einem Lokal in Alt-Sachsenhausen festgenommen werden.

Sie wurden in die Haftzellen gebracht und müssen sich nun wegen des Verdachts des Taschendiebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell