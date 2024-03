Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240301 - 0248 Frankfurt - Bockenheim

Westend: Polizei nimmt vierköpfige Betrügerbande fest

Frankfurt (ots)

(yi) Am Donnerstagabend (29. Februar 2024) nahmen Polizeibeamte vier Tatverdächtige im Bereich Westend fest, welche zuvor mehrere EC-Kartenbetrüge begingen.

Gegen 17:30 Uhr ging der erste des Betrügerquartetts ins Netz der Ermittler. Der 16-Jährige versuchte zuvor in einem Lebensmittelgeschäft in der Gräfstraße Geld durch eine rechtswidrig erlangte EC-Karte abzuheben. Die Beamten initiierten weitere Maßnahmen und durchsuchten im Rahmen dessen das Hotelzimmer des Betrügers. Dort stellten sie diverse EC-Karten fremder Personen sowie ca. 30000 Euro Bargeld sicher. Weiter trafen die Ordnungshüter einen 21-Jährigen an, welcher den zweiten Tatverdächtigen der Betrügergruppe darstellt.

Kurze Zeit später erkundigten sich zwei 18-Jährige nach dem Verbleib der bereits Festgenommenen. Beim Eintreffen der Funkstreife versuchte einer der beiden die Flucht zu ergreifen. Den Fluchtversuch verhinderten die Polizeibeamten prompt. Die beiden durften sich sodann zu deren Komplizen auf das 13. Polizeirevier gesellen, da der Verdacht eines Zusammenhangs mit den vorausgegangenen Taten bestand.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließ man den 16-Jährigen vor Ort. Die drei Verbliebenen wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums mit dem Ziel der richterlichen Vorführung gebracht.

