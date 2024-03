Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240301 - 0245 Frankfurt - Nordend: Straßenraub nahe Haltestelle

Frankfurt (ots)

(dr) Zwei bislang unbekannte Täter raubten gestern Nachmittag (29.02.2024) im Nordend einen 18-Jährigen aus.

Der Geschädigte hielt sich gegen 15:15 Uhr an der Bushaltestelle Nibelungenplatz / FH auf, als ihn zwei etwa gleichaltrige Männer ansprachen, die ihn aufforderten sie zu begleiten. Einer der Unbekannten packte ihn mit der Hand am Arm und zerrte ihn dann um eine Ecke. Das Duo schüchterte den 18-Jährigen ein und durchsuchte anschließend seine Herrentasche nach Wertsachen. Sie raubten ihm eine Bank- und eine Krankenversicherungskarte. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung:

1.Täter:

Männlich, circa 18 Jahre alt, circa 165 bis 170 cm groß, gelocktes kürzeres Deckhaar mit kurzrasierten Seiten, nordafrikanisches Erscheinungsbild; bekleidet mit einer schwarzen Wollmütze der Marke Louis Vuitton, einem Pullover und einer Weste in schwarzgrau sowie einer dunklen Jogginghose, trug eine Umhängetasche.

2.Täter:

Männlich, circa 18 Jahre alt, circa 165 bis 170 cm groß, Drei-Tage-Bart, nordafrikanisches Erscheinungsbild; trug einen dunklen Trainingsanzug und führte eine Umhängetasche mit sich.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 10300 beim 3. Revier oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell