POL-F: 240303 0251 Frankfurt - Sachsenhausen: 23-Jähriger nach Sachbeschädigung an Polizeistreifenwagen festgenommen

Frankfurt (ots) - (lo) Die Polizei hat in der vergangenen Nacht (02.03.24) in Alt-Sachsenhausen eine vierköpfige Taschendiebesbande festgenommen. Die Täter versuchten mit dem sogenannten "Antanztrick" an Wertsachen zu gelangen. Gegen 2.15 Uhr wurden Zivilfahnder auf die Gruppe aufmerksam, als einer der Männer eine junge Frau antanzte und versuchte, ihr das Handy aus ...

