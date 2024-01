Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Briefkasten beschädigt/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Briefkasten der Deutschen Post "Am Wildzaun" geriet in der Nacht zum Sonntag (07.01.), gegen 0.20 Uhr, in das Visier von Vandalen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Briefkasten zu einer Explosion. Teile des Briefkastens wurden hierdurch mehrere Meter vom Gehäuse weggeschleudert. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr zwecks Löscharbeiten im Einsatz.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

