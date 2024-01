POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Einbruch in Gaststätte/Wer kann Hinweise geben?

Hüttenfeld (ots) - Am Sonntagabend (07.01.) kam es im Kreisverkehr zwischen der L3111/L3110 bei Hüttenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr gegen 17:45 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW in den Kreisverkehr ein und schnitt dabei den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer. Hierbei stürzte dieser und verletzte sich. Der 66-jährige Mannheimer wurde leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zeugen, die ...

mehr