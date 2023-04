Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Hildesheim (ots)

Sarstedt (fra); Bahnhofstraße; Hauptbahnhof Sarstedt

In der Zeit vom 21.04.2023 gegen 15:45 Uhr bis zum 23.04.2023 gegen 15:00 Uhr wurde an der oben genannten Örtlichkeit ein hochwertiges beiges Trekkingrad der Marke HAIBIKE Modell Trekkin 4 Desert entwendet. Das Fahrrad war mit einem schwarzen Faltschloss gesichert, welches ebenfalls entwendet wurde. Der Schaden wird auf circa 2500 Euro beziffert. Wer Zeuge des Diebstahls geworden ist oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen kann oder wem etwas ungewöhnliches aufgefallen ist, wird gebeten sich unter 05066/985-0 mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen.

