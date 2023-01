Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: Unfall am Zebrastreifen in der Perouser Straße

Ludwigsburg (ots)

Eine 66 Jahre alte Fußgängerin wurde am Montag gegen 15.35 Uhr bei einem Unfall in der Perouser Straße in Malmaheim verletzt. Die Frau wollte die Perouse Straße überqueren und nutzte hierzu den Fußgängerüberweg, der sich zwischen der Jäger- und der Hirschstraße befindet. Ein aus Richtung Kirchstraße heranfahrender 65-jähriger Renault-Lenker übersah die Frau vermutlich und es kam zum Unfall. Die wurde erfasst, auf die Motorhaube geschleudert und stürzte anschließend auf die Straße. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Renault entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell