LPI-SHL: Handgranate gesprengt

Suhl (ots) - Eine 57-Jährige informierte am späten Mittwochabend die Polizei, dass sich eine Person an ihrer Wohnungstür in der Auenstraße in Suhl zu schaffen machen würde. Als die Polizeibeamten wenig später eintrafen, hatte der Täter bereits von der Wohnungstür abgelassen und war in unbekannte Richtung geflüchtet. An der Tür konnten Spuren des versuchten Einbruchs festgestellt werden. Es entstand ein ...

