POL-NB: Scherenwurf verfehlt Polizisten nur knapp

Neubrandenburg (ots) - Am 17.11.2023 um 12:14 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg von der Rettungsleitstelle des Landkreises mitgeteilt, dass es zu einem Rettungseinsatz in der Grundschule Nord in der Hufeisenstraße in Neubrandenburg kommt. Der Erstmeldung zufolge kam es bei ...

mehr