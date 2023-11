Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach zwei Unfällen in der Neubrandenburger Innenstadt

Neubrandenburg (ots)

Die Kriminalpolizei in Neubrandenburg sucht zwei Personen, welche sich jeweils nach Unfällen im Bereich der Neubrandenburger Innenstadt unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.

Am 07.11.2023 kam es vor dem Ausgang des Marktplatzcenters zum Marktplatz hin zum Zusammenstoß zwischen dem flüchtigen und derzeit unbekannten Nutzer eines Krankenfahrstuhls. Dieser fuhr um 11:10 Uhr eine 82-jährige deutsche Frau an, welche in der Folge stürzte und verletzt in das Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zeugen beschrieben den Mann als ca. 40 Jahre alt, mit kurzen Haaren und mit einem blaugrauen und bereits beschädigten Krankenfahrstuhl. Er entfernte sich nach der Kollision in Richtung Waagestraße.

Am gleichen Tag kam es bereits um ca. 08:20 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einer wartenden und einer herannahenden Fahrradfahrerin an der Ampel der Treptower Straße zum Friedrich-Engels-Ring. Die bei rotem Lichtzeichen wartende Geschädigte wurde von hinten durch die ankommende Fahrradfahrerin angefahren, wodurch beide stürzten. Die Verursacherin des Unfalls entfernte sich daraufhin, obwohl sie selbst offensichtlich im Gesicht verletzt war. Sie wird als 35-40 Jahre alt und mit blonden Haaren beschrieben. Die 49-jährige deutsche Geschädigte wurde leicht verletzt.

Zeugen, welche Hinweise zu den Unfällen oder den flüchtigen Beteiligten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395-55825224 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell