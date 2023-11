Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung - Gegenwärtiger Rettungseinsatz an der Grundschule Nord in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 17.11.2023 um 12:14 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg von der Rettungsleitstelle des Landkreises mitgeteilt, dass es zu einem Rettungseinsatz in der Grundschule Nord in der Hufeisenstraße in Neubrandenburg kommt.

Der Erstmeldung zufolge kam es bei mehreren Schülern und auch bei Schulpersonal aus bisher ungeklärter Ursache zu körperlichen Symptomen. Im Rahmen des gemeinsamen Einsatzes der Polizei- und Rettungskräfte wurden alle Personen aus der Schule evakuiert, die Klärung der Sachlage wird fortgeführt. Gegenwärtig sind keine schweren Verletzungsbilder bekannt.

Die Polizei bittet Eltern und weitere mit der Schule verbundene Personen ruhig zu bleiben und die Rettungsarbeiten vor Ort nicht zu behindern.

Eine unaufgeforderte Nachmeldung wird erfolgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell