Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch im Ferienpark

Medebach (ots)

In Medebach kam es bereits am Mittwoch, 27.12.2023 zu einem versuchten Einbruch in einen Büroraum im dortigen Ferienpark. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Gelände und versuchten in das Objekt einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen geschah die Tat zwischen 20:30 Uhr und 20:45 Uhr. Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche Personen gehandelt haben. Eine Person soll komplett in schwarz bekleidet gewesen sein. Auffällig ist hier der mitgeführte blaue Rucksack mit roten Schultergurten. Die Person trug einen Bart und hatte eine schwarze Mütze auf. Der zweite Täter trug einen grünen Kapuzenpullover mit roter Aufschrift sowie eine hellblaue Jeanshose. Auch er hatte einen Bart und trug eine schwarze Adidas-Kappe. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 in Verbindung zu setzen.

