POL-HSK: Vermisstenfahndung

Bestwig (ots) - In der Nacht zu Dienstag verschaffte/-en sich unbekannte/r Täter Zutritt zu Diensträumen der Deutschen Bahn am Bahnhof in Bestwig. Hierzu hebelte/-n er/sie eine Tür auf, welche vom Bahnsteig aus in das Objekt führt. In dem Gebäude, in dem sich Umkleiden, Aufenthaltsräume und Büros der Bahnmitarbeiter befinden, wurde mit einer Trennscheibe ein ...

