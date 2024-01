Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Diensträume der Deutschen Bahn am Bahnhof Bestwig

Bestwig (ots)

In der Nacht zu Dienstag verschaffte/-en sich unbekannte/r Täter Zutritt zu Diensträumen der Deutschen Bahn am Bahnhof in Bestwig. Hierzu hebelte/-n er/sie eine Tür auf, welche vom Bahnsteig aus in das Objekt führt. In dem Gebäude, in dem sich Umkleiden, Aufenthaltsräume und Büros der Bahnmitarbeiter befinden, wurde mit einer Trennscheibe ein Tresor auf geflext. In diesem Tresor befanden sich die Tageseinnahmen der Zugbegleiter, welche durch die Täterschaft entwendet wurden. Der/die Täter konnten den Tatort unerkannt verlassen. Zur Höhe der Tatbeute und des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Polizei in Meschede (Tel.: 0291-9020-3411) (Kli.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell