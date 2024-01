Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnungseinbruch am Silvesterabend

Arnsberg-Niedereimer (ots)

Am Silvesterabend drangen unbekannte Täter im Zeitraum von 19:45 bis 01:00 Uhr in ein Wohnhaus in Arnsberg-Niedereimer ein. Der oder die Täter hebelten eine Hintertür an der Rückseite des Hauses auf und entwendeten u.a. Schmuck. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen richten Sie bitte an die Polizeiwache Arnsberg unter Tel.: 02932-9020-3211 (ko)

