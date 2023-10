Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann bedroht uniformierten Bundespolizisten mit Schraubendreher

Duisburg (ots)

Ein Beamter der Bundespolizei (26) wurde auf dem Weg zum Dienst am Donnerstagabend (12. Oktober), um 20.05 Uhr, im Duisburger Hauptbahnhof von einem Mann (41) mit einem Schraubendreher bedroht. Der Tatverdächtige wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Der 26-jährige Bundespolizist passierte den Duisburger Hauptbahnhof, als er einen äußerst aggressiven Mann bemerkte, der gegen Schaufensterscheiben schlug, Reisende anpöbelte und beleidigte.

Der Beamte sprach den Mann an und forderte ihn auf seine Handlungen zu unterlassen. Der 41-jährige Deutsche begegnete dem Polizisten mit Beleidigungen, spuckte auf den Boden und zog aus seiner Jackentasche einen Schraubendreher. Er hielt dem Beamten den Schraubendreher entgegen und äußerte: "Komm doch her!". Auch nach mehrmaliger Aufforderung den Abstand einzuhalten und den gefährlichen Gegenstand abzulegen, kam der 41-Jährige dieser nicht nach und trat immer näher an den 26-Jährigen heran. Der Beamte drohte die Schusswaffe an, zog diese und hielt sie auf den Boden gerichtet. Der Tatverdächtige ließ umgehend den Schraubendreher fallen und bereits angeforderte Beamte konnten den Mann zu Boden bringen, fesseln und der Wache zuführen.

Auf der Dienststelle gab der Tatverdächtige suizidale Gedanken bekannt. Ein Arzt sowie das Ordnungsamt entschieden den Mann in eine psychiatrische Klinik einzuweisen. Zur Bedrohung äußerte er, dass er nur Spaß gemacht habe und den Polizisten einschüchtern wollte. Es wurde niemand verletzt. Der 41-Jährige muss sich nun wegen der Bedrohung, des Widerstandes und der Beleidigungen verantworten.

