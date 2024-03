Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Northeim (ots)

37186 Moringen, B241, Dienstag, 05.03.2024, 12.35 Uhr

NORTHEIM (mil)

Zu einem Verkehrsunfall durch Auffahren kam es am Dienstag gegen 12.35 Uhr auf der B241 zwischen Moringen und Höckelheim.

Die 27-jährige Northeimerin befuhr mit ihrem Pkw die B241 aus Moringen in Richtung Höckelheim. Auf Höhe der Einmündung zur "Reddersenstraße" musste sie verkehrsbedingt warten. Der 19-jährige Mann aus Moringen, welcher mit seinem Pkw in gleicher Richtung unterwegs war, übersah dies und fuhr in Folge dessen auf den Pkw der 27-jährigen auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000,00 Euro. Der Pkw des 19-jährigen Mannes war nicht mehr fahrbereit.

Der 19-jährige Unfallbeteiligte klagte über leichte Schmerzen und wurde vorsorglich in einem umliegenden Krankenhaus untersucht. Die 27-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell