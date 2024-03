Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Führerschein Auto gefahren

Northeim (ots)

37143 Northeim, Matthias-Grünewald-Straße, Dienstag, 05.03.2024, 12.54 Uhr

NORTHEIM (mil)

Die Polizei Northeim wurde am Dienstag, gegen 12.54 Uhr, auf einen 42-jährigen Mann aufmerksam, welcher mit seinem Pkw die Matthias-Grünewald-Straße in Northeim befuhr. Der 42-jährige Mann aus Northeim konnte den kontrollierenden Polizeibeamten keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen bestätigte, dass der verantwortliche Fahrzeugführer gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Ihm wurde schließlich die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell