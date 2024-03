Polizeidirektion Hannover

POL-H: Starker Anstieg an Diebstählen von Wertgegenständen aus Handtaschen und Rollatoren - die Polizei mahnt zur Vorsicht

Hannover (ots)

Die Polizeiinspektion Hannover hat in den letzten Wochen einen spürbaren Anstieg von Diebstählen aus Handtaschen und Rollatoren verzeichnet, bei denen es die Kriminellen in erster Linie auf Seniorinnen und Senioren abgesehen haben. Die Polizei mahnt zur Vorsicht und gibt Tipps, wie Sie sich am besten schützen können.

Vor allem an den Wochenenden registriert die Polizeiinspektion Hannover einen starken Anstieg der Diebstähle, welche sich überwiegend in dem Bereich zwischen Kröpcke und Lister Meile ereignen. 20 bis 30 Taten sind an den Wochenenden feststellbar, wobei ältere Menschen als leichte Opfer identifiziert werden. Die Kriminellen gehen meist in Teams von mehreren Personen arbeitsteilig vor und nutzen beim Stehlen die gleichen Tricks. In vielen Fällen wird der oder die Geschädigte von einer Person abgelenkt und in ein Gespräch verwickelt, während die zweite Person unbemerkt Wertgegenstände wie Geldbörsen, Schmuck und persönliche Dokumente aus der Handtasche oder dem Rollator stiehlt. In anderen Fällen wird die Hektik und Enge von Aufzügen, Rolltreppen sowie den Einstiegsbereichen von Stadtbahnen genutzt, um die Geschädigten unbemerkt zu bestehlen. Dies bringt nicht nur finanzielle Verluste, sondern auch emotionale Belastungen mit sich. Bisher wurden überwiegend weibliche Personen, jüngeren bis mittleren Alters als Täterinnen identifiziert.

In einem beispielhaften Fall wurde ein älteres Ehepaar von einer bislang unbekannten Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Das Ehepaar war mit einem Rollator unterwegs, in dessen Netz sich gut erkennbar eine Handtasche befand. Die Unbekannte fragte nach dem Weg zum Bahnhof und sorgte während des Gesprächs dafür, dass sich das Ehepaar von dem Rollator abwandte. Die Komplizin hatte so die Möglichkeit, in die Handtasche des Ehepaares zu greifen. Nur durch das beherzte Eingreifen eines Zeugen konnte der Diebstahl verhindert werden. Die Komplizin wurde von der Polizei festgenommen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet. Die Mittäterin, die das ältere Ehepaar ablenkte, ist flüchtig.

Die Polizei rät vor allem lebensältere Menschen zur Vorsicht und gibt Verhaltenstipps:

- Nehmen Sie nur das Nötigste an Wertsachen mit. Für den Einkauf beim Bäcker z.B. reichen ein paar Münzen und der Haustürschlüssel aus. - Führen Sie Wertsachen körpernah und getrennt mit sich. Verschließbare Innentaschen, Brustbeutel oder Geldgürtel sind etwas umständlicher zu handhaben, aber deutlich sicherer als jede mitgeführte Tasche. - Lassen Sie Ihre Tasche nie unbeaufsichtigt, egal wo: Restaurants, Kaufhäuser, bei Veranstaltungen, auf dem Friedhof etc. - Täterinnen und Täter sind einfallsreich - Eine Frage nach dem Weg oder ein Anrempeln mit wortreichen Entschuldigungen können als Ablenkung für den Diebstahl genutzt werden; oftmals wird der Diebstahl dann erst deutlich später bemerkt.

Und wenn es doch passiert:

- Machen Sie auf sich aufmerksam. - Sprechen Sie einzelne Passanten gezielt an. - Wählen Sie den Notruf 110 und geben Sie eine Personenbeschreibung ab. - Keine Gegenwehr! Keine Täternacheile!

Weitere hilfreiche Tipps finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/ /aka, san

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell