Polizei Bielefeld

POL-BI: 37-Jähriger gerät mit gestohlenem Fahrzeug in die Reiseverkehrskontrollen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Herford / A2 - Am Freitag, 04.08.2023 führten Beamte der Autobahnpolizei und des Verkehrsdienstes des Polizeipräsidiums Bielefeld auf dem Rasthof Lipperland Nord die dritte Kontrolle des Ferienreiseverkehrs in diesem Sommer durch.

Dabei fiel den Polizisten im Bereich der Ladungssicherung von Ferienreisenden nur ein Urlaubsrückkehrer auf, der die Ladung auf seinem Anhänger nicht ausreichend gesichert hatte. Er konnte den Mangel noch vor Ort korrigieren und weiterfahren.

Zwei weitere PKW-Fahrer, die sich im Urlaubstransit befanden, waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Für sie endete ihre Fahrt am Kontrollort. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung zur Sicherstellung des gegen sie eingeleiteten Strafverfahrens, konnten sie nur als Beifahrer ihre Reise weiter fortsetzen.

Außerdem stellten die Beamten einen Verstoß gegen Hygienebestimmungen im Lebensmittelbereich fest. Sie hielten einen Mercedes Sprinter an, der als Kühlfahrzeug Frischfleisch transportierte. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten sie Innereien, die nicht in den Transportdokumenten gelistet waren. Ein hinzugezogener Lebensmittelkontrolleur und ein Veterinärmediziner des Kreises Lippe stellten fest, dass die Kerntemperatur der Innereien deutlich überschritten war, so dass diese vernichtet werden mussten.

Gegen 13:15 Uhr fiel den Beamten zwischen den Anschlussstellen Herford / Bad Salzuflen und dem Parkplatz Herford Süd ein Fahrer auf, der mit einem Citroen Pkw-Transporter und einem aufgeladenen Pkw der Marke Peugeot in Richtung Hannover in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war.

Vor dem Rastplatz gaben sie dem Fahrer zu verstehen, dass er ihnen folgen sollte. Stattdessen wich er in Höhe der Abfahrt auf den Seitenstreifen aus und sprang aus dem Transporter. Dann versuchte er zu Fuß über den Rastplatz zu flüchten. Den Beamten gelang es jedoch, den Mann nach kurzer Flucht auf einer angrenzenden Wiese zu stoppen und festzunehmen. Bei seiner Flucht durch die Dornenbüsche hatte er sich leichte Verletzungen zugefügt.

Trotz fehlender Papiere konnten die Beamten die Identität des 37-jährigen Polen klären. Sie führten einen Drogenvortest durch, der positiv auf Amphetaminen ausfiel. Folglich ordneten sie eine Blutprobe an.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der von ihm geführte Pkw-Transporter, dessen Zündschloss gewaltsam aufgebrochen wurde, in Oberhausen entwendet worden war, und der Halter den Diebstahl noch gar nicht bemerkt hatte.

Gegenstand der Ermittlungen ist auch, wie der 37-Jährige in den Besitz des transportierten Peugeot kam. Beide Fahrzeuge wurden noch vor Ort sichergestellt.

Noch am selben Tag stellte die Staatsanwaltschaft Bielefeld Antrag auf Untersuchungshaft. Die weitere Bearbeitung erfolgte durch die Kriminalpolizei in Herford und Oberhausen. Ein Haftrichter ordnete am Samstag, 05.08.2023, die Untersuchungshaft gegen den Fahrer an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell