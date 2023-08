Polizei Bielefeld

POL-BI: Autobahnunfälle bei Starkregen und Fahrbahnnässe

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / BAB 2 / Herford / Gütersloh / Am Samstag, 05.08.2023, und Sonntag, 06.08.2023, haben Autobahnpolizisten mehrere Unfälle auf den ostwestfälischen Autobahnen aufgenommen, bei denen, nach den ersten Erkenntnissen, Verkehrsteilnehmer aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Aquaplaning verunglückten.

Zwischen dem Autobahnkreuz Bielefeld und der Anschlussstellen Bielefeld Süd wurden am Samstag, 05.08.2023, ein Mercedesfahrer leicht und eine Beifahrerin und ein Beifahrer schwer verletzt.

Der 43-jährige Autofahrer aus Herford war gegen 19:15 Uhr mit seinem Mercedes GLC in Richtung Hannover unterwegs. Der SUV schleuderte bei Starkregen und Aquaplaning gegen die rechte Betonschutzwand und die Mittelschutzplanke. Der SUV wurde abgeschleppt - diesen Sachschaden schätzten Autobahnpolizisten auf 20.000 Euro. Der Schaden an den acht beschädigten Elementen der Schutzplanke soll etwa 1.300 Euro betragen.

Am Sonntag fuhr ein 37-Jähriger aus Neustadt am Rübenberg gegen 18:20 Uhr mit einem Mercedes CLA auf dem linken Fahrstreifen der A 2 in Richtung Hannover. Zwischen der Anschlussstelle Gütersloh und dem Autobahnkreuz Bielefeld verlor er aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Auto und stieß gegen einen VW Golf. Die 38-jährige Bielefelder VW-Fahrerin war mit einer 41-jährigen Beifahrerin und zwei Kindern im Alter von 15 und 2 Jahren auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Nach den bisherigen Informationen blieb der Mercedesfahrer unverletzt und die leichtverletzten Insassen des VW wurden in die Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses gefahren. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden durch ein Abschleppfahrzeug geborgen.

Ein Fahrer und ein Beifahrer aus Hannover verunglückten am Sonntag, gegen 18:50 Uhr, mit einer Mercedes E-Klasse auf der A 2. In Fahrtrichtung Dortmund stieß die Kombilimousine bei Aquaplaning - zwischen den Anschlussstellen Gütersloh und dem Autobahnkreuz Bielefeld - gegen Leitplankenelemente. Die beiden Personen wurden leicht verletzt und von Rettungssanitätern vorsorglich in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppfahrzeug abtransportiert.

Ein 31-jähriger Gütersloher war gegen 21:35 Uhr zwischen den Anschlussstellen Herford Ost und Vlotho West auf der A 2 in Richtung Hannover unterwegs. Mit seinem VW Passat fuhr er auf dem linken Fahrstreifen und geriet bei Aquaplaning ins Schleudern. Sein Pkw stieß auf dem mittleren Fahrstreifen gegen einen Kia Ceed, eines 37-Jährigen aus dem niedersächsischen Ilsede. Der Fahrer, seine 34-jährige Frau und ihre beiden Kinder - sechs und acht Jahre alt - wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Herforder Krankenhaus gefahren. Den Sachschaden an den Fahrzeugen und Leitplankenelementen schätzten Autobahnpolizisten auf 15.600 Euro. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und abgeschleppt.

