Polizei Bielefeld

POL-BI: Landesweiter Aktionstag: Kontrollen in Bielefelder Innenstadt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 05.08.2023, führte die Polizei Bielefeld zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität Kontrollen in der Bielefelder Innenstadt durch, bei denen vor allem das Mitführen von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen im Fokus waren. Der Einsatz wurde im Rahmen eines landesweiten Aktionstages durchgeführt.

In der Zeit von 18:00 Uhr am Freitag und 02:00 Uhr am Samstag führten Polizeibeamte zahlreiche Personenkontrollen durch. Die polizeilichen Maßnahmen erfolgten zeitgleich und lageangepasst an neuralgischen Orten im Bereich des Jahnplatzes, des Kesselbrinks, der "Tüte" im Bereich des Bahnhofes und den diesbezüglichen Verbindungsstraßen.

Polizeidirektor Andreas Schramm zeigte sich als Einsatzleiter zufrieden mit dem Ergebnis des Aktionstages: "Ein weiteres Mal haben wir Präsenz in der Innenstadt gezeigt und ein wichtiges Signal zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität gesetzt. Alle, die das Nachtleben unbeschwert genießen wollen, sollen nicht befürchten müssen, dass ihnen jemand begegnet, der bei einem Konflikt sofort ein Messer zückt. Diese haben nichts auf der Straße verloren und erst recht nicht im Nachtleben."

Insgesamt kontrollierten die Beamten innerhalb von acht Stunden insgesamt 142 Menschen in der Bielefelder Innenstadt. In fünf Fällen wurden Messer bei den Durchsuchungen aufgefunden und sichergestellt. Zudem führten 21 Personen Betäubungsmittel mit sich. In allen Fällen - insgesamt 26 - wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz oder gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Es wurden 14 Platzverweise ausgesprochen, eine Person wurde in Gewahrsam genommen, weil sie einem Platzverweis nicht nachkam, und zwei Personen wurden vorläufig festgenommen.

Ein 28-jähriger polizeibekannter Bielefelder wurde gegen 21:00 Uhr wegen des dringenden Verdachts des Verkaufs von Amphetaminen an einen 15-jährigen Jugendlichen im Bereich der "Tüte" in der Herbert-Hinnendahl-Straße festgenommen. Er wurde am Samstag, 05.08.2023, dem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Ein ebenfalls 28-jähriger Mann verhielt sich gegen ca. 22:00 Uhr im Bereich des Kesselbrinks auffällig und wurde von den eingesetzten Beamten kontrolliert. Er hatte ein gestohlenes Fahrrad bei sich und bei der Personalienfeststellung stellte sich heraus, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle zu vollstrecken waren, u.a. wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Das Fahrrad wurde sichergestellt und die Person dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Ein 17-jähriger Gütersloher wurde auf dem Kesselbrink beim Verkauf von Marihuana beobachtet. Er flüchtete beim Anblick der einschreitenden Beamten und konnte kurze Zeit später in der Bleichstraße gestellt werden. Er versteckte sich in einer Garage unter einem Auto. Er erhielt einen Platzverweis und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell