Polizei Köln

POL-K: 230509-2-K Zeuge bemerkt mutmaßlichen Autoknacker an Handwerkerfahrzeug - Verdächtige auf der Flucht gestellt - Haftrichter

Köln (ots)

Kölner Polizisten haben am Montagabend (8. Mai) gegen 23.20 Uhr an der linksrheinischen Auffahrt zur Severinsbrücke einen Peugeot mit drei mutmaßlichen Autoknackern (29, 31, 35) gestoppt und die Insassen festgenommen. Die beiden Älteren können keinen festen Wohnsitz vorweisen und sollen heute (9. Mai) einem Haftrichter vorgeführt werden. Den 29-Jährigen behandelten die Beamten erkennungsdienstlich. Den von einem der Verdächtigen kurz zuvor in Rodenkirchen laut Zeugenangaben angegangenen Ford Transit stellten die Beamten ebenso sicher wie das Fluchtfahrzeug. An der Schiebetür des Transporters fanden sich Bohrlöcher.

Gegen 23.10 Uhr hatte ein 48 Jahre alter Kölner einen der drei Verdächtigen an der Rodenkirchener Ringstraße bemerkt, als dieser an dem dort geparkten Transit einer Sanitärfirma hantierte. Angesichts des Zeugen war der Mann eilig in den wartenden Peugeot mit albanischer Zulassung gestiegen und mit seinen Begleitern in Richtung Innenstadt geflüchtet. Geistesgegenwärtig hatte sich der Passant jedoch das Kennzeichen sowie das Erscheinungsbild des Fahrzeugs und seiner Insassen eingeprägt und den Notruf 110 gewählt. (cg/iv)

