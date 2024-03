Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Badenstedt: 96-Jährige aus Seniorenheim vermisst - Wer hat Hildegard Z. gesehen?

Hannover (ots)

Seit Dienstag, 05.03.2024, sucht das Polizeikommissariat Hannover-Limmer mit einem Foto nach einer 96-Jährigen. Hildegard Z. wurde zuletzt am 04.03.2024 gegen 16:00 Uhr in einem Seniorenheim im hannoverschen Stadtteil Badenstedt gesehen. Da die Seniorin orientierungslos ist, kann die Polizei eine Eigengefährdung nicht ausschließen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer wurde Hildegard Z. am 04.03.2024 gegen 20:00 Uhr von Mitarbeitern des Seniorenheims in der Eichenfeldstraße als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde sie gegen 16:00 Uhr in dem Seniorenheim gesehen. Seitdem sucht die Polizei nach der 96-Jährigen. Umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem mit einem Personenspürhund, führten nicht zum Auffinden der Seniorin. Deshalb wendet sich die Polizei mit der Bitte um Zeugenhinweise an die Bevölkerung. Hildegard Z. ist 156 cm groß, hat kurze graue Haare, eine schlanke Figur und ist Brillenträgerin. Sie war mit einer Winterjacke und Winterschuhen bekleidet. Zuletzt wurde sie mit einem Rollator gesehen.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Seniorin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. /san

