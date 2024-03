Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Mehr als 60 Einbrüche in Langenhagen - Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Täter geben?

Hannover (ots)

Am 21.10.2023 hat ein unbekannter Mann versucht, in ein Gartenhaus in der Straße Bauernwinkel in Langenhagen einzubrechen. Mit einem Beschluss des Amtsgerichts Hannover fahndet die Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Unbekannten. Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Langenhagen hat der unbekannte Täter gegen 01:00 Uhr versucht, die Tür eines Gartenhauses in Langenhagen aufzuhebeln und wurde dabei von einer Überwachungskamera gefilmt. Der Mann kommt als Täter für bis zu 60 gleichgelagerte Taten in Betracht, die seit Herbst 2023 in Langenhagen im Umfeld der Straße Reuterdamm begangen wurden.

Der Täter ist männlich, mittelgroß, schlank und hat kurze Haare. Bei zwei verschiedenen Taten trug er dieselbe Jacke mit einem runden Emblem auf dem linken Oberarm sowie eine Schirmmütze.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Wer kennt die abgebildete Person oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt der Kriminal- und Ermittlungsdienst Langenhagen unter der Telefonnummer 0511 109-4215 entgegen. /aka, mini

