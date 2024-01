Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung in einer Tankstelle auf der Reichenaustraße - junger Mann verletzt (27.01.2024)

Konstanz (ots)

Am Samstagmorgen ist es in einer Tankstelle auf der Reichenaustraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Gegen 7.20 Uhr geriet ein 21-Jähriger mit einem Unbekannten in einen handfesten Streit. In dessen Verlauf schlugen die Männern zunächst gegenseitig aufeinander ein. Nachdem der 21-Jährige zu Fall kam, trat ihm der Unbekannte zudem ins Gesicht. Als daraufhin ein Zeuge eingriff, flüchtete der unbekannte Mann. Der 21-Jährige erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Weitere Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

