POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall zwischen Auto und Fußgänger - Polizei sucht Zeugen (27.01.2024)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Samstagabend auf der Franz-Anton-Mesmer-Straße ereignet hat. Gegen 18.50 Uhr fuhr eine 55-Jährige mit einem Volvo auf der Franz-Anton-Mesmer-Straße in Richtung Eisenbahnstraße. Im Einmündungsbereich querte ein 53 Jahre alter Mann die Fahrbahn in Richtung Bahnhof. Dabei soll es zum Zusammenstoß mit dem Auto gekommen sein. Da beide Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Revier Radolfzell zu melden.

