POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Auto kommt auf eisglatter Straße von der Fahrbahn ab und überschlägt sich (27.01.2024)

Stockach (ots)

Am Samstagabend hat sich auf der Braunenberger Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein Auto von der Fahrbahn abgekommen ist und sich anschließend überschlagen hat. Gegen 22.15 Uhr war ein 61-jähriger Mitsubishi-Fahrer auf der Braunenberger Straße in Richtung Nenzingen unterwegs. In einer Linkskurve rutschte der Wagen auf der eisglatten Fahrbahn von der Straße und überschlug sich. Der 61-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn jedoch vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik. An dem Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

