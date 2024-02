Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Parkendes Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Wie der Polizei am Dienstag mitgeteilt wurde, kam es am vergangenen Freitag gegen 18:30 Uhr zu einer Unfallflucht, weshalb nun Zeugen und der Unfallverursacher gesucht werden. Eine 23-Jährige parkte ihren Renault ordnungsgemäß in der Rathausstraße entgegen der Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand, als die gesamte Beifahrerseite des Fahrzeugs offenbar beim Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Der mutmaßliche Schadensverursacher soll sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Zeugen, die zur genannten Tatzeit an der beschriebenen Örtlichkeit etwas auffälliges beobachtet haben könnten oder Hinweise zu der Identität des unbekannten Fahrers geben können, werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07225 9887-0 gebeten. /ng

