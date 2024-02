POL-OG: Bühl, Weitenung - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Haslach (ots) - Am Dienstagabend musste eine 24-Jährige Beschädigungen an ihrem ordnungsgemäß abgestellten Fiat feststellen. Die Frau hatte ihren schwarzen Pkw am Morgen in der Engelstraße abgestellt, bei ihrer Rückkehr entdeckte sie Eindellungen, Lackantragungen und Kratzer an der Fahrertüre. Offenbar hatte ein Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug beschädigt und sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne den ...

