Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1106) Diebstahl eines Pkw - Zeugen gesucht

Uehlfeld (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Montag (25.09.2023) ein in Uehlfeld (Lkrs. Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim) abgestelltes Auto. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.

Der schwarze Audi SQ7 mit dem amtlichen Kennzeichen ERH-SQ 7 war auf der Straße "Am Weiten Graben" abgestellt. Zwischen 22:00 Uhr und 06:30 Uhr entwendeten unbekannte Personen das Fahrzeug im Wert von rund 100.000 Euro. Der Audi verfügt über ein sogenanntes "Keyless-Go-System".

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell