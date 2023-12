POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.12.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Moormerland - Nach Unfall auf Feld gelandet

Am 03.12.2023 kam es gegen 10:15 Uhr auf der Logabirumer Straße zu einem Unfall, als ein 62-jähriger Mann aus Leer in Fahrtrichtung Georgswieke unterwegs war. In einer dortigen 90 Grad Kurve kam der Mann mit seinem Pkw nach rechts der Fahrbahn ab und landete dabei auf einem angrenzenden Feld, welches von der Straße aus durch einen Wassergraben getrennt ist. Bei dem Unfall erlitt die 69-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstanden erhebliche Sachschäden, so dass eine Fahrzeugbergung durch ein Abschleppunternehmen erfolgte. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss vom 0,65 Promille stand. Daher muss der Mann sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass im deutschen Straßenverkehr die 0,5 Promille Grenze gültig ist und die auch nur dann, wenn keine alkoholbedingten Ausfallerscheinungen vorliegen. An der gleichen Örtlichkeit in der beschriebenen Linkskurve und auch in der gleichen Fahrtrichtung war es bereits am 02.12.2023 um 07:35 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei welchem ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus Moormerland nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. In diesem Fall prallte der 26-jährige gegen einen Baum, wurde aber nach bisherigen Erkenntnissen bei dem Unfall nicht verletzt. Das Fahrzeug wurde beschädigt und musste geborgen werden. Auch hier war Alkohol im Spiel in der Form einer Beeinflussung von 0,68 Promille. Die Polizei hat beide Unfälle aufgenommen.

Leer - Tabak entwendet

Am 02.12.2023 kam es gegen 12:40 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Ringstraße zu einem Ladendiebstahl, bei welchem ein 21-jähriger Mann aus Rhede mehrere Großverpackungen Tabak im Wert von knapp 90 Euro entwendete. Der Mann konnte anschließend von Mitarbeitern des Marktes gestellt werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann aus Rhede bereits wegen gleichgelagerter Delikt in den Räumlichkeiten des Ladens bereits ein Hausverbot hatte. Daher muss er sich nun neben dem Diebstahl auch wegen dem Vorwurf des Hausfriedensbruches verantworten.

Leer - Hochwertige Winterjacke entwendet

Am 02.12.2023 kam es in der Mühlenstraße in einem Herrnbekleidungsgeschäft kurz vor der Ledastraße zu dem Diebstahl einer hochwertigen blauen Winterjacke der Marke PME Legends im Wert von 450 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zwei männliche Personen in dem Geschäft, von welchen sich eine Person mit einer Jacke zu den Umkleidekabinen begeben hätte. Die zweite Person habe noch eine Runde durch den Laden gedreht und diesen dann verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Person, welche vorgab eine Jacke anprobieren zu wollen, diese unter einer bereits mitgeführten Jacke verborgen und dann ebenfalls das Geschäft verlassen. Der Täter wird beschrieben, wie folgt: ca.180 cm groß und schlank. Das Alter wird auf ca. 40-50 Jahre geschätzt. Der Mann trug bräunliche kurze Haare. Bekleidet war er mit einer gelben Jacke mit Fellkragen und einer schwarzen Jeans. Die Begleitperson war ca. 175 cm groß und eher korpulent. Er hat dunkelbraune kurze Haar mit einem Seitenscheitel und war mit einer hellblauen Jeans im "Destroyed"-Look und einem schwarzen Blouson bekleidet. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und eine Sofortfahndung eingeleitet. Diese führte jedoch nicht zum Ergreifen des Täters. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

