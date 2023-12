POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.12.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Unfallfluchten

Über die Online Wache der Polizei Niedersachsen wurde am 27.11. 2023 angezeigt, dass es bereits in der Zeit vom 22.11.2023, 18:00 Uhr bis zum 23.11.2023, 14:00 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Höhe der Hausnummer 1 zu einer Unfallflucht gekommen wäre. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Mitsubishi in rot und hinterließ Beulen und Kratzer an der Fahrertür. Ein vergleichbarer Vorfall wurde der Polizei Emden am 30.11.2023 gemeldet. In diesem Fall kam es bereits am 25.11.2023 in der Zeit von 06:45 Uhr bis 15:15 Uhr ebenfalls zu einer Beschädigung in Form von Beulen und Lackkratzern an einer Fahrertür. In diesem Fall war ein Pkw VW Polo in schwarz betroffen, welcher in der Fritz-Reuter-Straße auf einem Parkplatz bei einem Lebensmitteldiscounter geparkt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu beiden Vorfällen geben können, werden gebeten, die Emder Wache zu kontaktieren.

Moormerland/ Filsum - Diebstahl von Eisenplatten

Am 30.11.2023 wurde der Moormerländer Polizei bekannt gegeben, dass es in der Zeit vom 24.11.2023 bis zum 27.11.2023 zu einem Diebstahl von insgesamt 37 Eisenplatten kam, welche auf einem Grundstück an der Dorfstraße gelagert waren. Die Platten, die jeweils eine Größe 6 x 1,4 Metern haben und 14 mm dick sind, wurden zuvor für eine mobile Baustellenstraße genutzt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls wurden die Platten als Stapel gelagert. Da Eisenplatten von der Größe ein überdurchschnittliches Gewicht aufweisen, ist eine Entwendung nur mit entsprechendem Hilfsgerät möglich. Auch ist nicht auszuschließen, dass vor Ort befindliche Baufahrzeuge missbräuchlich für die Tat genutzt wurden. Daher bittet die Polizei Moormerland, dass sich Zeugen der Sachlage mit den Dienststellen in Moormerland oder Filsum in Verbindung setzen.

Westoverledingen - Diebstahl einer Geldbörse

Am 29.11.2023 kam es gegen 15:00 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter an der Ihrener Straße zu dem Diebstahl einer Geldbörse. Eine 68-jährige Frau aus Westoverledingen befand sich zum Einkaufen in dem Geschäft und hatte ihre Geldbörse in die äußere Einschubtasche ihrer Winterjacke gesteckt. Als sie an der Kasse ihre Reinkäufe zahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse entwendet worden war. Am Folgetag wurde ihr von der Mitarbeiterin eines weiteren dort ansässigen Lebensmittelgeschäftes ihre Geldbörse überbracht, welche auf dem Außengelände des Einkaufszentrums aufgefunden worden war. Es wurde das Fehlen von 80 Euro Bargeld festgestellt, die übrigen Inhalte waren noch vorhanden. Daher werden Zeugen gesucht, welche am Donnerstagnachmittag zur genannten Zeit Beobachtungen gemacht haben könnten. Diese können sich den Polizeidienststellen im Oberledinger Land (Rhauderfehn und Westoverledingen) melden.

