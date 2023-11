Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Besondere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.11.2023

++Polizeioberrat Arno Peper als Leiter der Polizei Emden verabschiedet, Amtseinführung von Polizeioberrätin Frida Sander als zukünftige Leiterin der Polizei Emden++

Am 30.11.2023 wurde Herr Polizeioberrat Arno Peper nach 45 Jahren aktiver Dienstzeit in den Ruhestand verabschiedet. 12 Jahre seiner Dienstzeit war er Leiter der Emder Polizei. Nach der Begrüßung durch die Hausherrin Frau Eske Nannen vor über 50 Gästen in der Kunsthalle Emden begann der Festakt, bei welchem der Polizeipräsident der Polizeidirektion Osnabrück, Herr Michael Maßmann, dem verdienten Polizisten Arno Peper die Urkunde zu seinem Ruhestand überreichte. Ebenso vollzog der Polizeipräsident die Amtseinführung der zukünftigen Leiterin der Polizei Emden, Frau Polizeioberrätin Frida Sander. In seiner Ansprache würdigte der Präsident die Leistungen Arno Pepers und bestärkte in seiner Rede, dass die Polizei Emden künftig in den Händen von Frau Sander gut aufgehoben sei. Auch der Oberbürgermeister der Stadt Emden, Herr Tim Kruithoff, schloss sich den lobenden Worten für den scheidenden Polizeioberrat an und sagte der künftigen Dienststellenleitung zu, weiterhin verlässlicher Partner für das Sicherheitsgefühl der Emder BürgerInnen zu bleiben. Der Leiter der Polizeiinspektion Leer/Emden, Herr Thomas Memering, nahm die Worte des Präsidenten auf und stimmte diesen nicht nur zu, sondern bedankte sich auch für die gemeinsamen Dienstjahre mit dem nun künftigen Ruheständler. Ebenso betonte er, dass es nicht selbstverständlich sein, eine Führungskraft wie Frida Sander in den eigenen Reihen behalten zu können und auf der gewohnten Vertrauensbasis, die Frau Sander sich als Leiterin Einsatz in der Polizeiinspektion Leer/Emden erworben hat, weiterarbeiten zu können. Nach einem Grußwort des örtlichen Personalrates von Herrn Thorsten Lünemann, ließ Arno Peper in seiner nachfolgenden Rede seinen dienstlichen Werdegang Revue passieren und hob auch die Schwerpunkte seiner dienstlichen Arbeit hervor. Dabei ist auch besonders erwähnenswert, dass Herr Peper als erster Demokratiepate in der Polizeidirektion Osnabrück nachhaltig die Werte der freiheitlichen-demokratischen Grundwerte vermittelte und für deren Einhaltung einstand. Frau Sander führte in ihrer Antrittsrede an, dass sie die künftige Leitung der Polizeidienststelle in Emden als neue Herausforderung sieht und sich auf die Arbeit freut. Auch betonte sie, die seit Jahren bestehende und erfolgreiche Sicherheitspartnerschaft mit der Stadt Emden und den weiteren maßgeblich beteiligten Akteuren weiterführen werde. Ebenso stehe die Prävention bei ihrer an oberer Stelle und sie zeigte sich froh über den Umstand, dass die Stadt Emden über einen erfolgreichen Präventionsrat verfüge. Zu den mehr als 50 geladenen Gästen in der Kunsthalle gehörten, neben den bereits erwähnten Gästen, zahlreiche Vertreter der Polizei, wie auch die Polizeivizepräsidentin Frau Andrea Menke. Zudem waren die Vertreter von Feuerwehr und Rettungsdienst, sowie vom THW und dem DLRG als wichtige Sicherheitspartner für die Polizei Emden anwesend

