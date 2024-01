POL-MS: Nach Verkehrsunfall mit Personenschaden geflüchtet - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am Freitagabend (12.1., 19:30 Uhr) verschafften sich zwei unbekannte Täter durch Einschlagen des Küchenfensters Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße In der Aue. Die Täter durchsuchten die Räume nach Wertvollem und entwendeten Bargeld. Die Unbekannten flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Durch Videoaufzeichnung bemerkten die Hauseigentümer die Tat, während sie sich selbst im ...

